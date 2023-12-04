Ruhsatsız silahta ‘tutuklu’ yargılama suç oranını azalttı

Türkiye'de bir ilke imza atılan Adana'da ruhsatsız silahlanmanın önünü kesmek ve suçu önleme için İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanması' yönünde alınan karar sonuç verdi. 23 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden uygulamayla suç oranlarında büyük bir düşüş gözlendi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen toplantılarımızda bu konu üzerine kararlılıkla eğildik. Adana'nın gazetelerin üçüncü sayfasını işgal eden ve akşam haberlerinin manşetinden düşmeyen olumsuz imajını ortadan kaldırmak, ülkemizin diğer illerinde de hassasiyetle yürütülen 'Türkiye'nin Huzuru' faaliyetlerini ilimizde de uygulayarak Adana'yı tam anlamıyla 'huzur' kenti yapmak bu güzel kente olan en başlıca sorumluluğumuzdur" diyerek SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

CAYDIRICILIK SAĞLANDI

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kozmopolit ve yüksek nüfus nedeniyle Adana'da bazı olumsuzlukların, düşük nüfuslu illere göre daha fazla olabildiğini belirtti. Suçun önlenmesinin vatandaşın huzur ve güvenliği açısından önemli olduğu kadar, insani ve mali kaynakların israf edilmemesi ve verimli kullanılması açısından da önemli olduğunu kaydeden Vali Köşger şöyle devam etti: "Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Cumhuriyet Başsavcılığımız gerçekten önemli bir karara imza attılar. Yasalarımız çerçevesinde aldıkları kararla ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanmasını sağladılar. Bu tutuklu yargılamanın ruhsatsız silahlanma ve buna bağlı suçlarda büyük caydırıcılık sağladığı, elde ettiğimiz verilerde apaçık ortadadır." dedi.

YÜZDE 41 AZALMA OLDU

23 Ekim 2023 tarihinden itibaren emniyet birimlerinin yürüttüğü önleyici arama faaliyetleri sayesinde, ruhsatsız silahla yakalanan şüphelilerin adli mercilerce tutuklandığını söyleyen Vali Köşger, "23 Ekim 2023 tarihinden itibaren 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dolayı yakalanan şüpheli şahısların adli mercilerce tutuklanmalarının başlamasından itibaren, 23 Ekim 2023 tarihi öncesi 29 günlük dönemde 77 ateşli silahla yaralama olayı meydana gelmişken, 23 Ekim 2023 tarihi sonrası 29 günlük dönemde 45 ateşli silahla yaralama olayı meydana gelmiş ve ateşli silahla yaralama olaylarında yüzde 41 azalma gözlemlenmiştir." diye konuştu.

ÖNLEMLER DEVAM EDECEK

Özellikle ateşli silahlara karşı güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği önleyici faaliyetlerin, suçla ve suçluyla olan mücadelede kararlılıklarını ortaya koyduklarını ifade eden Vali Köşger şunları söyledi: "Güzel kentimizin huzur ve asayişinin devamlılığını sağlamak, Adana'yı tam anlamıyla bir huzur kenti yapmak için suç ve suçluyla mücadelemiz istikrarlı bir şekilde devam edecektir. Zira bu kadim şehir; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerle ön plana çıkmayı, sahip olduğu sayısız güzelliği ile anılmayı hak eden bir şehir. Bizler de Adana'mızın öz kültürünü yansıtan bu atmosferle gündeme gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum."