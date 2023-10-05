Gaziantep'te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından Hatay'a karayoluyla getirilen şehit Emirhan Şimşek'in cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Belen'deki Tosyalı Cami avlusuna getirildi. İçişler Bakan yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törene katılan şehidin eşi Hatice, Baba Salih ve Anne Güllü Şimşek'e başsağlığı diledi.

Gaziantep'ten cenazeyle birlikte gelen mesai arkadaşları Cami avlusunda şehidin ay yıldızlı naaşının etrafında toplandı dua etti. Eşi Hatice Şimşek, kızı Ömür ile birlikte tabuta dokundu, derin derin baktı ve "Seni çok seviyorum. İyi ki, evlenmişiz, alnını hiçbir zaman yere değdirmeyeceğim. Kızımıza da hem ana hem baba olacağım. Ruhun şad olsun şehidim. Peygamberimize komşu ol inşallah." dedi. İl Müftü yardımcısı Abdullah Sertoğulları tarafından kılınan şehit cenaze namazının ardından, Şehit Emirhan Şimşek'in ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu Gaziantep'ten cenazeyle gelen Yunus polisi ekiplerinin omuzunda cenaze aracına kadar götürüldü.

Gözyaşları ve dualar eşliğinde Karaağaç Asri Mezarlığındaki İskenderun Şehitliğinde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cnaze namazına Törene, İçişler Bakan yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun ve Belen İlçe Emniyet Müdürleri, mülki amirler, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ile kalabalık cemaat topluluğu katıldı.