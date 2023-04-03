Asrın deprem felaketinde Gaziantep'te bazı bölümleri hasar gören 2 bin yıllık tarihi Rumkale restore edilecek. Rumkale'de incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, depremlerin ardından duran ve yeniden başlayan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Depremde tarihi kaledeki Aziz Narses kilisesi ile Cumhuriyet döneminde yapılan bazı evlerin hasar aldığı bilgisi verilen Vali Gül, bu bölümlerin de bir an önce restore edilmesi için çalışma başlatılacağını söyledi. Öte yandan tarihi kalenin sınırları içinde bulunduğu Yavuzeli ilçesinin Kasaba köyünün de depremde ciddi hasar aldığı, yeni bir yere taşınacağı öğrenildi. 70 haneli köyde yaşayan vatandaşlar, tarım ve hayvancılığın yanı sıra tarihi kalenin öne çıkmasıyla birlikte, tekne kiralama ve çeşitli turistik faaliyetlerde de bulunmaya başlamışlardı.