Rus anne ve kızın cenazeleri, 15 gün sonra teslim alındı





Maddi durumları iyi olmayan, 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp, ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. David Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla birlikte Rusya'dan uçakla bugün Muğla'ya geldi. Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini Antalya Havalimanı'na özel cenaze aracı ile götürdü.

LİTVANYA GÜVENLİK BİRİMLERİYLE YAZIŞMALAR YAPILDI



Öte yandan çifte cinayetin şüphelisi olarak aranan Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in yakalanması için Litvanya güvenlik birimleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi.