Rus mankenin evinden 1 milyon liralık hırsızlık

İstanbul Kâğıthane'de Rus manken Aleksandra Seriakova'nın (24) yaşadığı rezidansa giren hırsız veya hırsızların 500 bin lira değerinde döviz ile 500 bin liralık mücevheri çalarak kayıplara karıştığı öne sürüldü. 5 yıllık emeğinin çalındığını söyleyen Seriakova, hırsız veya hırsızların bulunmasını istiyor. Hırsızlık olayı, Kâğıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta 7 Eylül Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, evinden öğle saatlerinde ayrılan Seriakova akşam üzeri evine döndü. Bu sırada evin kapısında herhangi bir zorlama olmadığını gören Seriakova, bir süre evde kaldıktan sonra SPA'ya gitmek için buradan ayrıldı.Tekrar evine döndüğünde salon masasında bulunan kutudaki küpesini görememesi üzerine durumdan şüphelenen Seriakova, evde detaylı kontrol yaptı. Salondaki kırmızı para kutusunda bulunan 15 bin euro, 5 bin Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ile televizyon alt ünitesinde kutu içinde bulunan 500 bin lira değerinde olduğunu belirttiği pırlanta kolyesinin olmadığını fark etti. Seriakova, evine hırsız girdiği gerekçesiyle hemen rezidans yönetimine ve polise haber verdi. Olay yerinde bir süre inceleme yapan ve güvenlik kamera görüntülerini alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.