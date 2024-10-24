Dolar, ortaya çıkmadan önce Kuzey ve Güney Amerika'da birçok farklı para biriminin dolaştığını anlatan Timofeev, "Amerika'yı ilk keşfedenler İspanyollardı ve onlarla birlikte peso da dolaşıma girdi.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde, adı farklı ülkelerde farklı seslendirilen İskoç doları ve Alman taleri ortaya çıktı: talar (Saksonya), tallero (İtalya), tolar (Slovenya), talari (Etiyopya), tala (Samoa), dala ( Hawaii), daalder (Hollanda), daler (Danimarka ve İsveç) Ayrıca kolonilerde pound, şilin, peni, İspanyol gümüş reali ve altın doblonları da dolaşımdaydı. Amerikan hükümeti, çeşitli ülke ve darphane para birimlerinden oluşan bu koleksiyona "dolar" adını vermeye karar verdi" diye konuştu. 1775-1783 Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, ülkenin kendi kıtasal para birimi olan doları basması gerekli hale geldi. İlk başta neredeyse hiçbir değeri yoktu ve diğer para birimleriyle aynı şekilde dolaşımdaydı.

Timofeev, sözlerini şöyle tamamladı, "Ayrıca, savaş sırasında kıtadaki kağıt doların değeri, diğer para birimlerinin gümüş paralarına göre o kadar çok değer kaybetti ki, savaşın başında bir kağıt dolar bir gümüş paraya eşitse, savaşların sonunda bir kağıt dolar bir gümüş paraya eşitti. Kuzey ve Güney'de zaten 170 kağıt dolar bir gümüş paraya eşitti. İlk dolarlar siyah beyaz basıldı ve ancak 1928'de satın almayı daha kolaylaştıracak şekilde "yeşil" hale getirildi. Çok az kişi, tanınmış ünlü banknot tasarımının Rusya'dan bir sanatçı olan Sergei Makronovsky tarafından göç ettikten sonra icat edildiğini biliyor. Tasarının bir tarafında Makronovsky, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Mührü'nün unsurlarını, zeytin dalı ve okları olan bir kartal ve bazılarının Masonların işareti olduğuna inandığı "Her Şeyi Gören Göz" olan bir piramidi tasvir etti. "Evrenin Büyük Mimarı." Diğer tarafta büyük Amerikalı figürlerin profilleri vardı. Modern banknotun tasarımında büyük Rus sanatçı Nicholas Roerich'in rol aldığına da inanlar var'' dedi.