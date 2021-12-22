Rüşvet, kaçak alkol ve fuhuş! Kod adı: Aksaray

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan suç örgütünü takibe başladı. Şebekeye dâhil olan polislerin de göz yummasıyla mekan işletmecilerinin, müşterilerinin canını nasıl tehlikeye attıkları gün yüzüne çıktı. Mekan sahiplerinin kaçak alkol satarak yada alkol görünümlü sahte içeceklere etiket yapıştırarak gerçekmiş gibi müşterilere servis ettikleri belirlendi. Mekanların, TAPDK bandrolünü sahte hazırlayıp insan hayatını hiçe saydıkları öğrenildi.

22 ev ve 9 gece kulübüne yönelik 6 ay süren bir teknik ve fiziki takiple, suç örgütünün âdeta röntgeni çekildi. Liderliğini Remzi K.'nin üstlendiği, hiyerarşik yapılı sistemde örgütün bazı kamu personelleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Takibini sürdüren polis, "Kod Adı: Aksaray" olan bir gizli tanığı ulaştı. Tanık, yasa dışı suç sarmalının her aşamasını itiraf etti. Turistik faaliyetlerin yoğun yaşandığı bu bölgede, yoğun bir para çalışması olduğu ve yine turistlerden mekânlarda yüksek miktarda ücretler alındığı, hesapların şişirildiği, ücret ödemeyen müşterilerin ise darp edilerek silah zoruyla gasp edildiği belirtildi. İş yerlerinde kaçak işçilerin çalıştırıldığı ve yabancı uyruklu kadınların zorla çalıştırıldığı kaydedildi.