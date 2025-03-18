Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın saldırı düzenlediğini duyurdu!

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

"Rusya Federasyonu ve ABD başkanları arasında 18 Mart akşamı yapılması planlanan Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakereler etrafında olumsuz bir arka plan yaratmak ve Trump'ın barış girişimlerini itibarsızlaştırmak amacıyla Kiev rejimi sabah saatlerinde Ukrayna ordusu birliklerini Belgorod Bölgesi'nin batı kesiminde Demidovka ve Prilesye yerleşimleri istikametinde Rus topraklarına sokmaya çalıştı. Düşman tarafından gün boyunca beşincisi 17.30 ile 18.45 arasında olmak üzere toplam beş saldırı gerçekleştirildi." Söz konusu provokasyon girişiminde 200 kadar Ukrayna askeri ve aralarında beş tankın da bulunduğu 29 ekipman kullanıldığını açıklayan Savunma Bakanlığı, tüm düşman saldırılarının püskürtüldüğünü ve devlet sınırının geçilmesine izin verilmediğini dile getirdi. Bakanlık, Rus-Amerikan görüşmesi öncesi Kiev rejiminin provokasyonunun engellendiğini vurguladığı açıklamasında Ukrayna ordusunun kayıplarını ise şu şekilde açıkladı:

- 60 kadar askeri personel,

- 1 tank,

- 7 zırhlı muharebe aracı,

- 3 istihkam aracı.