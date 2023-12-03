Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi İstanbul’da yakalandı

Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

Suç örgütü liderine İstanbul'da operasyon | Video

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.