Haberler Yaşam Haberleri Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı
Giriş Tarihi: 3.12.2023 08:20 Son Güncelleme: 3.12.2023 09:01

Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı

Mavi Bülten’le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden “Shamil AMIROV” İstanbul’da yapılan “KAFES-15” Operasyonuyla yakalandı.

Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden "Shamil AMIROV" İstanbul'da yapılan "KAFES-15" Operasyonuyla yakalandı.

Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

Suç örgütü liderine İstanbul'da operasyon | Video

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.

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Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı
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