Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ndeki Chernyakhovsk'ta Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebat fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı, pilotların hayati tehlikesi bulunmuyor. Uçak ıssız bir alana düştü ve uçuş mühimmatsız gerçekleştiriliyordu" denildi.

Rusya'da Su-30SM savaş uçağı düştü



Rus basınında yer alan haberlerde, 2 pilotun fırlatma sonrası yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.