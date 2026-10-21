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Giriş Tarihi: 21.10.2026 19:09 Son Güncelleme: 21.10.2026 19:13

Rusya’da Su-30SM savaş uçağı düştü

Rusya’da eğitim uçuşu sırasında Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Uçaktaki 2 pilot kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

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İHA
Rusya’da Su-30SM savaş uçağı düştü
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Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ndeki Chernyakhovsk'ta Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebat fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı, pilotların hayati tehlikesi bulunmuyor. Uçak ıssız bir alana düştü ve uçuş mühimmatsız gerçekleştiriliyordu" denildi.

Rusya'da Su-30SM savaş uçağı düştü


Rus basınında yer alan haberlerde, 2 pilotun fırlatma sonrası yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

#RUSYA #RUS
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Rusya’da Su-30SM savaş uçağı düştü
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