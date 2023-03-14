Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Siyah, Beyaz, Büyük, Yavru Kedi Görmenin Anlamı

Rüyada kedi, yavru kedi görmek ile ilgili çok sayıda yorum yapılmıştır. Rüyada beyaz kedi yavrusu ve sarı kedi yavrusu görmek, İmam Nablus ive Seyyid Süleyman kaynaklarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Rüyada kara kedi ve gri kedi görmek tabiri ile ilgili de inceleyebileceğiniz çok sayıda kaynak vardır. Bu kaynaklardan istifade ile gördüğünüz rüyanın neye işaret ettiğini anlayabilirsiniz. Rüyada kedinin doğurduğunu görmek yorumu yazımızın devamında.

Rüyada Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek, bazı yorumculara göre hayırlı, bazılarına göre ise hayırsız şekilde yorumlanmıştır. Rüya tabircilerinin büyük bir kısmı, rüyada kedi görmeyi hizmetçi ve düşman olarak yorumlamışlardır. Rüyada kedi görülmesi, ev halkından birisine de işaret eder. Bu rüyayı kederlenmek, hastalık, hüzünlenmek olarak da yorumlayanlar da olmuştur. Rüyada kedi görülmesi hilebaz, sinsi ve kurnaz kişilere de yorumlanır. Bu rüya kötü bir kadına yorulmuştur.

Rüyada Yavru Kedi Görmek

Rüyada yavru kedi görmek, rüya sahibinin çocuklarının mutlu olmasına işaret eder. Genel anlamda büyük kedi hizmetçiye, küçük kedi ise çocuğa yorumlanmıştır. Yavru kedi, kişinin mal varlığının artmasına da yorumlanmıştır. İbn-i Şirin tarafından yapılan rüya yorumuna göre yavru kedi, ev halkından birisine tabir edilmiştir. Bunun yanında rüya sahibi son dönemde ev halkını ihmal ediyor olabilir. Ev halkına ilgi duyulursa onların mutlu olacağı şeklinde de yorumlanır. Rüyada yavru kedi görülmesi, sevinçli habere de yorulmuştur.

Rüyada Beyaz Kedi Yavrusu Görmek

Rüyada görülen yavru kedinin rengi de rüyanın yorumlanmasında etkili olan bir husustur. Rüyada görülen yavru kedinin beyaz renkli olması, rüya sahibinin sevinçli bir haber alacağına işarettir. Beyaz kedinin benekli olması ise yumuşak huylu bir kimseye yorumlanır. Rüyada beyaz kedi yavrusunu evlenmeye yorumlayan tabirciler de vardır. Bunun yanında beyaz kediyi kıskançlık, uğursuzluk olarak yorumlayan tabirciler de vardır. Ayrıca bu özelliklere sahip kişi ile evlenmeye yorumlayan tabirciler de olmuştur.

Rüyada Sarı Kedi Görmek

Rüyada sarı renkli kedi görmek hasret çekmeye işarettir. Rüya sahibi kısa zaman içinde seyahate çıkacak olabilir. Bunun yanında sarı kedi kız çocuğuna da işaret edebilir. Çocuk planı yapan rüya sahibi, yakın zamanda hayalini kurduğu hayırlı evlada sahip olacaktır. Ayrıca rüyada sarı kedi görmeyi düşük ocukla yorumlayan tabirciler de vardır. Rüyada sarı kedi görmek, bereketli mal ve mirasa da işaret eder. Kısa zaman içinde alınacak olan haberlerle kişinin mal varlığı artacaktır.

Rüyada Kara Kedi Görmek

Rüyada kara kedi görmek hüzünlü bir haberle yorumlanmıştır. İşleri yolunda gitmeyen rüya sahibi kısa süre içinde girişimde bulunduğu işlerde hayal kırıklığı yaşayabilir. Fakat kısa vadede yaşanan olumsuzluklar uzun vadede yerini olumlu gelişmelere bırakacaktır. İlerleyen dönemde yeni iş ve büyük bir servet söz konusu olabilir. Rüyada kara kedi görmek, yakın çevreden ansızın gerçekleşecek ölüme de işaret edebilir. Alınacak ölüm haberi, beraberinde miras da getirebilir. Buradan yola çıkarak rüyada kara kedi görmek miras ile de yorumlanmıştır.

Rüyada Gri Kedi Görmek

Rüyada gri kedi görmek, kişinin son dönemde hayatının çalkantılı bir süreçte olduğuna işarettir. Kısa vadede yaşanacak olan olumsuzluklara rağmen ilerleyen dönemde bu olumsuzlukların hayra döneceğine işaret eder. Rüyada gri kedi görülmesini hayırlı evlat olarak yorumlayan tabirciler de vardır. Rüya sahibi bugüne kadar evlatlarından yana bir kısım sorunlar yaşamış olsa da bundan sonraki süreçte evlatlarından yana yüzü gülecektir. Hayırlı evlat, beraberinde bereketli kazanç da getirecektir.

Rüyada Kedinin Doğurduğunu Görmek

Rüyada kedinin doğurduğunu görmek, rüya sahibinin kısa süre içerisinde kendine yeni bir hayat kuracağına işarettir. Bunun yanında kedi doğurmasını müjdeleyici rüya olarak yorumlayan tabirciler de vardır. Rüyada kedinin doğurmasını hayırlı evlatla yorumlayanlar da olmuştur. Ayrıca kısa süre içerisinde alınacak haberler ile kişinin hayatında önemli değişmeler olacaktır. Yaşanacak olan gelişmelerle hayatının seyri değişecek olan rüya sahibi mesleki anlamda önemli konumlara gelecektir.

Kedinin doğurması kadar kedinin hamile olmasının üzerinde duran tabirciler de olmuştur. Rüyada kedinin hamile olduğunu görmeniz şefkatli bir kadına işarettir. Ayrıca bu rüyayı husumet sahibi bir kadına yoran yorumcular da olmuştur.