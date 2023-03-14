Rüyada Yılan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Beyaz, Yeşil, Siyah Yılan Görmenin Anlamı

Rüyada yılan görmek konusunun irdelendiği çok sayıda rüya tabiri kaynağı vardır. Rüyada siyah ve yeşil yılan görmek şeklinde ayrı ayrı tabirlerin varlığı da dikkat çeker. Rüyada beyaz yılan görmek ile ilgili de farklı yorumlar yapılmıştır. Rüyada sarı yılan görmek de olumlu ve olumsuz şekilde yorumlanmıştır. Rüyada büyük ve küçük yılan görmek, rüyada evin içinde bir sürü yılan görmek gibi konunun merak edilenleri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek ile ilgili farklı yaklaşımlar sergileyen tabirciler olmuştur. Kimi tabirciler rüyada yılan görmeyi hayırla yorumlamış olsalar da genellikle bu rüyayı olumsuz şekilde yorumlayanlar ağırlıktadır. Rüyada yılan görmek gizli düşman ve geçim zorluğuna işarettir. Yılan bazı durumlarda kadın, çocuk ve devlet işlerine de yorumlanır. Cafer-i Sâdık (R.A.) de bu rüyayı selamet, zevce ve hayırlı evlada yorumlamıştır.

Rüyada Siyah Yılan Görmek

Rüyada görülen rüyanın rengi de yapılan yorumun niteliğini belirler. Rüyada görülen siyah yılan güçlü düşmana işarettir. Siyah yılan, hile yolu ile rüya sahibine yaklaşan gizli düşmana yorumlanır. Rüyada siyah yılan görmeyi asker kişilere yorumlayan tabirciler de vardır. Rüya sahibi, asayiş konularından kaynaklı olarak sıkıntı yaşayabilir. Yaşanacak sorunlar başkalarının hatalarından kaynaklı olabilir.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek

Rüyada yeşil yılan görmek din düşmanı bir kişiye işaret eder. Bu din düşmanı esasında Salih bir kimsedir. İnsanları kandıran din düşmanı, çevredekilerin dini hassasiyetlerini kullanarak yakın çevreye zarar vermektedir. Görünüşte iyi biri gibi görünen düşman, sinsi planlarla insanları tuzağa çekmektedir. Rüya sahibi de din düşmanının oyunlarından kaynaklı olarak zarar görecektir. Rüya sahibi çevresine karşı dikkatli olduğunda zararı en aza indirebilme iradesine sahiptir.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek

Rüyada beyaz yılan görmek, kuvvetsiz ve zayıf düşmana işarettir. Çevrenizdeki düşman çok yakınınızda olsa da size zarar verecek kudrette değildir. Kirmani, yaptığı rüya tabirinde beyaz yılan görmek tabirine de yer vermiştir. Bu tabire göre rüyada beyaz yılan görmek ya da beyaz yılanı tutmak, yüksek mertebelere ulaşmaya işarettir. Rüya sahibi yakın zamanda bir kısım sıkıntılar yaşasa da iş hayatında önemli başarılara imza atacaktır.

Rüyada Sarı Yılan Görmek

Rüyada sarı yılan görmek genellikle hayra işaret etmez. Rüyada görülen sarı yılan, düşmanın hasta olduğuna yorumlanır. Maddi durumu iyi olan düşman, art niyetli ve kötü davranışları ile çevresini etkisi altına almaktadır. Fakat düşmanın rüya sahibine zarar verecek kudreti yoktur. Sinsi şekilde hareket eden düşman, zaman zaman rüya sahibinin çok yakınına kadar gelmektedir. Düşman her ne kadar sinsi olsa da rüya sahibi düşmanın sinsiliğinden zarar görmeyecektir.

Rüyada Büyük ve Küçük Yılan Görmek

Rüyadaki yılanın büyüklüğü de rüyanın yorumlanmasına etki eden bir husustur. Rüyadaki yılanın küçüklüğü, düşmanın zayıflığına işarettir. Büyük yılan ise düşmanın büyük olmasına yorumlanır. Yılanın büyüklüğünü evlada yorumlayan tabirciler de olmuştur. Büyük yılan hayırlı evlada, küçük yılan ise evlattan yana sıkıntı yaşanacağına işarettir.

Rüyada Evin İçinde Bir Sürü Yılan Görmek

Rüyada görülen yılanın sayısı da rüya yorumunu etkileyen hususlardan biridir. Rüyada görülen yılanların rüya sahibinin evinin içinde olması, kişinin çok sayıda düşmanı olduğuna yorumlanır. Ayrıca bu düşmanlar rüya sahibine çok yakındır. Evi ile içli dışlı olan bu düşmanlar nedeniyle kişinin zarara uğrama ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle rüya sahibi dostlarına daha fazla zaman ayırmalıdır.

Rüyada evin içinde çok sayıda yılan görmek, uyarıcı bir rüya olarak nitelendirilmiştir. Etrafını art niyetli kişiler sarmış olan rüya sahibi, çevresine karşı çok dikkatli olmalıdır. Hal ve hareketlerine dikkat ederek düşmanlarından zarar görme ihtimalini en aza indirebilir. Rüyada evin içinde bir sürü yılan olduğunu görmek, kişinin kazancının bereketsiz olduğuna da işarettir. Rüya sahibi manevi yönünü güçlendirerek kazancını daha bereketli bir hale getirebilir.