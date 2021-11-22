Rüyalarımıza bile reklam yerleştirilecek

Araştırmacılaryeni doğmakta olan bir pazarlama taktiği karşısında alarma geçti; rüyalara reklam enjekte etmek. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard ve Montreal üniversitelerinden üç araştırmacı, pazarlama firmalarının insanların rüyalarına reklam yerleştirebileceğini söyledi. Uyku ve insan bilişi üzerinde uzmanlaşmış araştırmacıların dijital fikir ve kültür dergisi Aeon'da kaleme aldığı bir makalede pazarlamacıların yüzde 77'sinin 3 yıl içinde "rüya teknolojisi" reklamcılığına geçmeyi planladığını vurguladı.
'RÜYA KORSANLIĞI YASAKLANMALI'
"Uyku ve rüya korsanlığı yoluyla satın alma davranışını değiştirmenin ve yönlendirmenin yeni yollarını açıkça test ediyorlar" ifadelerini kullanan araştırmacılar, "Rüya inkübasyonunun, yani rüya içeriğini etkilemek için uykudan önce veya uyku sırasında uyaranların sunulması işleminin ticari ve kâr amaçlı kullanımı hızla gerçek oluyor" dedi. Makalede rüya korsanlığı girişimlerine dair bir örnek de yer aldı. Araştırmacılar ABD merkezli içecek firması Molson Coors'un "rüya kuluçkası" diye de bilinen rüya inkübasyonu teknolojisini alkollü ürün satışı için kullanmaya çalıştığını ifade etti. Gerçekten de içecek firması 7 Şubat 2021'de yapılan Super Bowl öncesinde tüketicilerin rüyalarına girmeyi denediği "hedefli rüya inkübasyonu" adı verilen bir araştırma tasarlamış, deneye katılacak kişilere bedava bira vaat etmişti. Makalede, "pazarlama firmalarının rüya mühendisliğine duyduğu ilgi endişe verici" diye nitelendirildi. Araştırmacılar ayrıca, ABD'de reklamları düzenleyen Federal Ticaret Komisyonu'na rüya korsanlığını yasaklaması çağrısında bulundu.