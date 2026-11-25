KATILIMCILARDAN HER SABAH GÖRDÜKLERİ RÜYALARI NOT ETMELERİ İSTENDİ

Katılımcılar sabah uyandıklarında bir rüya hatırlayıp hatırlamadıklarını ve hatırlıyorlarsa neler gördüklerini günlüklerine yazdı. Bununla da kalmadılar. Gün içerisinde karşılarına tuhaf bir durum çıktığında ya da sıra dışı bir şey düşündüklerinde kendilerine uyanık mı yoksa rüyada mı olduklarını sordular.

Araştırmacıların amacı, uyanıkken tekrarlanan bu sorgulamanın zamanla rüyaların içine de taşınmasıydı. Böylece kişi, rüyasında beklenmedik bir olay yaşadığında gördüklerinin gerçek olmadığını fark edebilecekti.