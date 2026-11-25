Hiç rüya görürken bir anda bunun gerçek olmadığını anladığınız oldu mu? Bazı insanlar tam da bu noktada uyandıklarını sanmak yerine rüyanın içinde kalabiliyor. Hatta gördükleri olayların akışına müdahale ederek normal hayatta mümkün olmayan şeyleri deneyimleyebiliyor.
İtalya'daki Trento Üniversitesi araştırmacıları, bilinçli rüya görmeyi kolaylaştırabilecek yöntemleri karşılaştırmak için 38 kişinin katıldığı bir çalışma gerçekleştirdi. Deneyde geleneksel alıştırmalar, meditasyon ve sanal gerçeklik teknolojisinden yararlanıldı.
Bir grup rüyaları hatırlamaya ve farkındalık geliştirmeye yönelik standart çalışmalar yaparken diğer gruplar sanal gerçeklik eğitimlerine katıldı. Ancak kullanılan sanal ortamlar ve uygulanan yöntemler birbirinden farklıydı.
Katılımcılar sabah uyandıklarında bir rüya hatırlayıp hatırlamadıklarını ve hatırlıyorlarsa neler gördüklerini günlüklerine yazdı. Bununla da kalmadılar. Gün içerisinde karşılarına tuhaf bir durum çıktığında ya da sıra dışı bir şey düşündüklerinde kendilerine uyanık mı yoksa rüyada mı olduklarını sordular.
Araştırmacıların amacı, uyanıkken tekrarlanan bu sorgulamanın zamanla rüyaların içine de taşınmasıydı. Böylece kişi, rüyasında beklenmedik bir olay yaşadığında gördüklerinin gerçek olmadığını fark edebilecekti.
Deneyin en ilginç bölümü ise özel olarak hazırlanan sanal gerçeklik ortamlarında yaşandı. LucidDreamingVR adı verilen program sayesinde katılımcılar, normal hayatta karşılaşamayacakları tuhaf olaylarla dolu sanal dünyalara girdi.
Sekiz oturum boyunca giderek zorlaşan görevlerle karşılaştılar. İlk aşamalarda çevrelerinde aniden değişen ayrıntıları fark etmeye çalışırken ilerleyen bölümlerde tek bir sesli komutla uçabildiler, normalden çok daha yükseğe sıçrayabildiler, hatta boylarını büyütüp küçültebildiler.
Bütün bu alıştırmaların amacı yalnızca eğlenceli bir sanal dünya oluşturmak değildi. Katılımcıların, benzer olaylarla rüyalarında karşılaştıklarında rüya gördüklerini anlamaları hedefleniyordu.
Rüya temalı sanal gerçeklik eğitimine katılanlar, oturumlardan önce meditasyon da yaptı. Bu çalışmalarda nefeslerine, bedensel hislerine, düşüncelerine ve duygularına odaklandılar.
Amaç, yaşadıkları deneyimleri hemen değerlendirmek veya değiştirmeye çalışmak yerine onları fark etmeleriydi.
Deney tamamlandığında en dikkat çekici sonuç, rüya temalı sanal gerçeklik ve meditasyon eğitimi alan gruptan geldi. Bu gruptaki 13 kişiden 11'i en az bir kez bilinçli veya kısmen bilinçli rüya gördüğünü bildirdi.
Sanal gerçeklik kullanmadan standart eğitim alan 13 kişiden 8'i benzer bir deneyim yaşadığını söyledi. Rüyalarla ilgisi olmayan sanal gerçeklik uygulamalarını kullanan 12 kişilik grupta ise bu sayı yalnızca 4 oldu.
Üstelik özel eğitim alan grubun hatırladığı rüyaların yaklaşık yüzde 12'si bilinçli veya kısmen bilinçli rüya olarak kaydedildi. Diğer iki grupta bu oranlar yaklaşık yüzde 3 ve yüzde 1 düzeyindeydi.
Araştırmadan çıkan sonuçlar umut verici olsa da bilim insanları henüz kesin bir yargıya varmış değil. Özellikle rüya odaklı eğitim alan grubun meditasyon da yapmış olması, başarıda hangi yöntemin daha etkili olduğunu belirlemeyi zorlaştırıyor.
Ayrıca elde edilen bulgular, katılımcıların hatırladıkları ve bildirdikleri rüyalara dayanıyor. Araştırmacılar, ileride yapılacak çalışmalarda uyku sırasında daha nesnel ölçümler kullanılması gerektiğini belirtiyor.
Yine de deney, yalnızca bazı kişilerin yaşayabildiği düşünülen bilinçli rüya deneyiminin belirli alıştırmalarla geliştirilebileceğine işaret ediyor. Rüyaların ne ölçüde yönlendirilebileceği ve bu becerinin ne kadar kalıcı olacağı ise yeni araştırmalarla anlaşılabilecek.
Kaynak: Popular Mechanics