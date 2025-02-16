Rüyasında gördüğü evlilik teklifini 14 Şubat’a gerçekleştirdi

14 Şubat Sevgililer gününde ilginç bir evlilik teklifi yaşandı. Serkan Bıyıktaş bir süre önce, rüyasında gördüğü olayı aynen uyguladı. 14 kırmızı gülü çeşitli iş yerlerine girip Serkan bana bir şey bırakmış deyip esnaflar tarafından aldığı gülleri toplaya toplaya gelen Sekan'ın kız arkadaşı Hüsniye, sonunda İstanbul caddesinin diğer ucunda bulunan Erkek arkadaşı Serkan'a kadar ulaştı.

SERKAN ELİNDE BİR DEMET KIRMIZI GÜL İLE HÜSNİYE'Yİ BEKLİYORDU

Serkan elindeki gülleri kız arkadaşına verdiği anda duygusal anlar yaşandı. Kız Arkadaşını daha sonra Tatarköy Göleti'nde hazırlattığı Masaya götürdüğünde buradaki sürpriz ile bir şok daha yaşayan Hüsniye gözyaşlarını tutamadı, duygusal anlar yaşandı. Serkan böyle bir evlenme teklifinde emeği geçen Lüleburgaz esnafına teşekkür etti.