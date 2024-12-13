Saad Weshah: "Türkiye’ye minnettarız, vatanımıza dönmek için umutluyuz"

Suriye'de yıllardır devam eden çatışmalar ve baskıcı Baas rejiminin sona ermesi, Erzurum'da yaşayan Suriyeliler arasında umut ve sevinçle karşılandı. Türkiye'ye sığınarak hayatlarını yeniden inşa eden Suriyeliler, ülkelerine dönmek için hayal kurmaya başladı. Erzurum'da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde eğitim gören ve aynı zamanda TÜGVA Erzurum Dış İlişkiler Başkanı olan Saad Weshah, Suriye'deki gelişmelerin ülkelerine dönüş için bir umut ışığı olduğunu ifade etti. Weshah, "Baas rejiminin çökmesi, biz Suriyeliler için büyük bir anlam taşıyor. Bu rejimin baskısı altında yıllarca acı çektik, evlerimizi, ailelerimizi kaybettik. Şimdi bu rejimin sona erdiğini görmek umut verici. Türkiye'ye her zaman minnettarız; burada yeni bir hayat kurduk, eğitim aldık, iş kurduk, ama Suriye bizim vatanımız ve bir gün oraya dönmek istiyoruz. Bu hayalimizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Türkiye bize kucak açtı, ikinci vatanımız oldu"

2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Weshah, Türkiye'nin misafirperverliğine ve sunduğu imkanlara değinerek, "Biz Türkiye'ye, Humus'tan gitmek zorunda kalırken, ölümle burun buruna geldikten sonra geldik. Şehirlerimiz yıkılmıştı, evimiz yoktu. Humus'tan Mısır'a geçmek zorunda kaldık, ancak orada işkenceye maruz kaldık. Ailemle birlikte uçakla İstanbul'a geldiğimizde, burada hayatımızın en büyük rahatlamasını hissettik. Türkiye bize sadece bir sığınak değil, aynı zamanda yeni bir hayat sundu. Ben burada büyüdüm, eğitim gördüm ve kendimi geliştirdim. Şimdi Atatürk Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okuyorum. Türkiye benim için ikinci vatan gibi oldu. Ama ne olursa olsun, vatan hasreti bambaşka bir şey. Her zaman memleketimi özlüyorum ve bir gün oraya dönmek, Suriye'yi yeniden inşa etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bedava değil, emekle yaşıyoruz"

Saad Weshah, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili bazı yanlış algılara da açıklık getirdi ve Türkiye'de yaşamın gerçeklerini şu sözlerle anlattı:

"Maalesef insanlar bize 'Burada bedavaya yaşıyorsunuz, devletten destek alıyorsunuz' gibi suçlamalarda bulunuyor. Ama gerçek bu değil. Biz burada bedava yaşamıyoruz. Eğitimimiz için ciddi harç ücretleri ödüyoruz; benim bölümümün yıllık ücreti 30 bin lira ödüyorum. Ayrıca Türkiye'de çalışıyorsak, vergilerimizi de ödüyoruz, her türlü katkıyı sağlıyoruz. Türkiye'nin iyiliklerini unutmayacağız, ama bizim de bu ülkeye katkı sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Eğitimle, çalışarak ve faydalı bireyler olarak bu borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Fakat bu bizim vatan hasretimizi dindirmiyor. Bir gün Suriye'ye dönmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyoruz."

"Türkiye'ye mesleklerimizle katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

Saad Weshah, Suriye'nin yeniden inşa sürecine girmesiyle Türkiye'de yaşayan birçok Suriyelinin dönüş için adım atmayı planladığını belirtti. Weshah, "Baas rejimi sona erdi, ama dönüşümüz bir süreç gerektiriyor. Orada hayat yeniden kurulana kadar burada eğitimimizi tamamlayıp, mesleklerimizle katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Ancak dönüş hızlı bir şekilde gerçekleşemez. Herkesin evi yok, yıkılmış bir memlekette yeniden yaşamak için önce altyapı sağlanmalı. Eğitimli bireyler ve meslek sahipleriyle bu süreç başlamalı. Ama bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, biz vatanımıza dönme umudumuzu yitirmeyeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin desteğini unutmayacağız"

Erzurum'da yaşayan Suriyeliler, Türkiye'nin kendilerine sağladığı güven ve imkanlar için şükranlarını dile getirirken, Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için dua ediyor. Saad Weshah, "Türkiye'de gördüğümüz iyilikleri asla unutmayacağız. Bu ülke bize evlerini, okullarını, hastanelerini açtı. Burada huzur içinde yaşadık, ama hiçbir şey insanın kendi memleketi gibi olamaz. Memleketimizi yeniden inşa etmek, kendi vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu hayalimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ama Türkiye'ye minnettar kalmayı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.