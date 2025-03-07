Saadet zincirinde 2 bin kişi mağdur!

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde dün Antalya'da 2. Alanya ve Konya İlinde Piramit Satış Sistemi ile Para Toplayan Şirket'e "Nitelikli Dolandırıcılık" Suçundan yargılanan sanık Cengiz A ikinci kez hakim karşısına çıkartıldı duruşmaya 6 çalışan tanık olarak dinlenirken duruşmaya gelmeyen Tanık ve müştekiler zorla getirilmesine sanık Cengiz A. tutukluluk halinin devamına duruşmanın 30 Mayıs tarihinde görülmesine karar verildi. Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki görülen ikinci duruşma yaklaşık 4 saat sürdü duruşmaya şirket sahibi tutuklu sanık Cengiz A. Alanya L Tipi Kapalı cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya sanık Cengiz A, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundular.

40 BİN EURO YATIRDIM

Duruşmaya müşteki olarak katılan mağdur yüzde 5 kar ile şirkete 40 Bin Euro para yatırdım bir kısmını aldım fakat diğer paramı alamadım Cengiz A. davacı ve şikayetçiyim dedi.

ÇALIŞANLARDAN ZORLA YATIRIM İÇİN PARA İSTEMİŞLER

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen ikinci duruşmaya şirkette çalışan 6 kişi tanık olarak dinlendiler çalışanlar mahkemede verdiği ifadelerinde ise çalışanlardan şirkete yatırım yapmak için para istediklerini yatırım yapmazsak işten çıkartıldıklarını ve de boş senet imzalattırdıklarını iddia ederek bazı çalışanlar ise Dolar ve Türk parası yatırdıklarını bu paralarının geri alamadıklarını iddia ettiler.

EMRE H.A, "CENGİZ A.'DAN ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmaya katılan Emre H.A kendisinin işten istifa ettikten sonra patronu olan Cengiz A. kendisiyle uğraşacağını söyleyerek tehdit edildiğini iddia ederek kendisinden davacı ve olduğunu söyledi.

OĞLU BEN ŞİRKET SAHİBİ DEĞİLİM

Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cengiz A. oğlu Mustafa Mert A. Konya ilinden mahkemeye Segbis ile bağlandı. Mustafa Mert A., "Ben kağıt üzerinde şirket sahibiyim sadece imza atıyorum gerçek şirket sahibi değilim" dedi.

EŞİ FATMA A., "BEN SADECE ZİYARET ETTİM"

Mahkemeye Konya ilinden Segbis ile bağlanan Cengiz A. eşi Fatma A. verdiği ifadesinde, "Ben şirkette yetkili biri değilim sadece ben kocamı ziyaret etmek için şirkete gittim tanıkların beyanlarına katılmıyorum" dedi.

SANIK CENGİZ A., "BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM"

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Cengiz A, "Ben dolandırıcı değilim ben sabah 7 toplantı yapıyorum ben dolandırıcı değilim ben içki ve sigara içmem 20 aydır suçsuz yere cezaevinde yatıyorum psikolojim bozuldu. MASAK raporlarında her şey ortada ben o gün operasyondan önce çalışanların parasını bankaya yatırmışım 160 çalışan var şirketimde burada mağdur olan benim tahliyemi talep ediyorum" dedi.

MAĞDUR AVUKATLAR CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mahkemede yaklaşık 130 müvekkilinin avukatı olduğunu söyleyerek sanık Cengiz A. davacı ve şikayetçi olduğunu cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

SANIK AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Cengiz A. avukatı müvekkilinin 20 aydır cezaevinde olduğunu MASAK raporlarında belirttiği gibi dolandırıcılık olayının oluşmadığını iddia ederek müvekkilinin Adli Kontrol şartıyla tahliyesini istedi

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI ALINDI

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılanan Sanık Cengiz A. tutukluluk halinin devamına, Dolandırıcılık olayında duruşmaya katılmayan mağdur ve müştekilere zorla getirilmesi için kolluk görevlilere yazıyla bildirilmesine. Bandırma 2 Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın mahkemeye gönderilmesine, MASAK raporlarının ve eksiklerinin giderilmesi için duruşmanın 30 Mayıs tarihinde görülmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

24 Temmuz 2023 Tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; Alanya ilçesinde faaliyet gösteren Carlingen Global isimli şirketin, piramit satış sistemi ile müşterilerden aylık yüzde 5 kar payı verme vaadiyle yüklü miktarda para topladığı ve farklı illerden birçok vatandaşı yaklaşık 500 Milyon ₺ dolandırdığı tespit edildi. Yapılan aramada; (40) adet cep telefonu, (15) adet bilgisayar, (5) adet tablet, (34) adet senet ele geçirildi.

Tahkikat kapsamında (7) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilen şüpheli şahıslardan (6)'sı hakkında adli kontrol şartıyla serbest kalırken Cengiz A. tutuklanarak cezaevine konuldu.