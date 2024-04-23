Sabah başlayan metro çilesi akşama kadar sürdü

İstanbullular dün güne M5 SamandıraÜsküdar Metro hattındaki arızayla başladı. Sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferler her iki yönde Altunizade'ye kadar yapılabildi. İstasyonlarda büyük yoğunluk yaşandı. İşe ve okula gitmek için istasyonda dakikalarca bekleyen vatandaşlar duruma isyan ederken, alternatif ulaşım araçlarına yöneldiler. Sabah başlayan arıza bütün gün giderilemeyince akşam iş çıkışında Üsküdar ve Samandıra yönlerine seferler gecikmeli yapıldı. Vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi. Öğrenci Dilara Şahinler, yaptığı paylaşımda İBB'ye şu tepkiyi verdi: "Arızanız nedeniyle 9.10'daki Eskişehir trenimi kaçırdım. Biletim yandı, ücretimi karşılayacak mısınız?"