Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’ten Yeldan ile Sunal’a ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, Yargıtay ve Danıştay seçimleri sonrasında boş kalan il ve ilçe başsavcılıklarına atamalar yapılmıştı. HSK kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yaklaşık 1.5 ay önce İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Başsavcı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

(Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal'ı makamında ziyaret etti)

GÖKBERK SUNAL'I DA ZİYARET ETTİ

Abdurrahman Şimşek, Başsavcı Ali Yeldan'ın ardından İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal'ı makamında ziyaret etti. Sunal'a yeni görevinde başarılar dileyen Şimşek, ziyaret sonrası Sunal ile fotoğraf çektirdi.