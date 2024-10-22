SABAH gündeme taşımıştı! Talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti

İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevgi Ergöçen, kadın hastalıkları nedeniyle başvurduğu kamu hastanesinde 26 Eylül tarihinde kanamadan dolayı ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından taburcu edilen Ergöçen'in ağrıları bir türlü dinmemişti. Ağrılarına daha fazla dayanamayınca bu kez Sancaktepe'deki bir kamu hastanesine başvuran Sevgi Ergöçen'e yapılan tetkikler sonrasında şoke edici bir durumla karşılaşmıştı.

BAĞIRSAĞI KESİLDİ

Sonuca göre, ameliyatı yapan Uzman Doktor A.D.'nin hatası sonucu ameliyat esnasında Ergöçen'in kalınbağırsağında 4 cm'lik kesi olmuştu. Bağırsakta bulunan dışkılar karın içerisine akmış, bu sebeple akciğer ve böbrekler başta olmak üzere iç organları ciddi hasar almıştı. Hayati tehlikesi bulunan Sevgi Ergöçen acil olarak alındığı ameliyat sonrası yoğun bakım servisine yatırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

SABAH'ın gündeme taşıdığı, doktor hatası nedeniyle 20 günü aşkındır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sevgi Ergöçen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sabah'a karşı hayatını kaybeden Sevgi Ergöçen'in ölüm nedeniyle olarak böbrek yetmezliği olduğu söylendi. EŞİ İÇİN SAVAŞACAK Acılı eş Umut Ergöçen, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ailemi kaybettim. Daha fazla mücadele edemedi. Ölümüne sebep olanların hak ettiği cezayı alması için savaşacağım" dedi. Sevgi Ergöçen'in cenazesi bugün Çekmeköy Nişantepe'den ebediyete uğurlanacak.