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Giriş Tarihi: 22.9.2023 09:23 Son Güncelleme: 22.9.2023 09:26

Sabah tartıştılar, gece öldürdüler

Gaziantep'te sabah saatlerinde aralarında laf atma nedeniyle tartışma çıkan iki grup arasında gece çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sabah tartıştılar, gece öldürdüler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Güneş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre sabah saatlerinde aralarında tartışma çıkan iki grup, gece geç saatlerde sokak ortasında tartıştı. Tartışma, kısa sürede tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Üniversite Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Emre Yeter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yeter'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sabah tartıştılar, gece öldürdüler
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