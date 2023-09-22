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Giriş Tarihi: 23.9.2023

Sabah tartıştılar gece öldürdüler

Gaziantep’te sabah saatlerinde laf atma nedeniyle tartışma çıkan iki grup arasında gece yaşanan silahlı kavgada 19 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sabah tartıştılar gece öldürdüler
Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre önceki gün sabah saatlerinde aralarında tartışma çıkan iki grup, gece geç saatlerde sokakta karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversite Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Emre Yeter (19), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yeter'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sabah tartıştılar gece öldürdüler
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