Sabah tartıştılar gece öldürdüler

Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre önceki gün sabah saatlerinde aralarında tartışma çıkan iki grup, gece geç saatlerde sokakta karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversite Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Emre Yeter (19), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yeter'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.