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Giriş Tarihi: 2.9.2023

SABAH yazdı Aile Bakanlığı harekete geçti

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
SABAH yazdı Aile Bakanlığı harekete geçti
İstanbul'da yaşayan Abdullah Demir'in, Ukraynalı eski eşiyle ilgili suçlamaları üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.
SABAH'ın 30 Ağustos'ta "Çocuklarıma alkol içiriyor, aynı dili konuşamıyorum" başlığıyla yayınladığı haberi geniş yankı uyandırdı. İstanbul'da yaşayan Abdullah Demir (45), iki çocuğunun annesi Ukraynalı Elina Zabolotova'dan (38) geçen yıl boşandı. Mahkeme, çocukların velayetini yaşlarının küçük olması nedeniyle anneye verdi. Karara itiraz eden baba Demir ise Beylikdüzü'nde kilisede çalışan eşinin çocuğuna alkol içirdiğini, her pazar günü zorla kiliseye götürdüğünü söyleyip isyan etmişti. Abdullah Demir'in, Ukraynalı eski eşiyle ilgili suçlamaları üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün aile ve çocuklarla görüşeceği bildirildi. İl Müdürlüğü'nün, çocukların yararını gözeterek konuyu takibe devam edeceği öğrenildi.

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SABAH yazdı Aile Bakanlığı harekete geçti
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