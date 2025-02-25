SABAH yazdı: Köy yolu satış listesinden çıkarıldı

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, borç ödemek için mülkiyeti belediyeye ait 85 taşınmazı satış listesine koydu.

KÖY YOLUNU DA SATMAYA KALKTI…

Satılması öngörülen yerler arasında Menderes'e bağlı kırsal Tekeli Mahallesinde, köylülerin tarlalarına gidip gelirken kullandığı yolunda olması dikkat çekti.

SABAH MANŞETİNE TAŞIDI

SABAH Menderes'teki satış rezaletini 'Satmaya doyamadı. Köy yoluna göz dikti' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimiz büyük ses getirdi. Başta yolu kullanan köylüler olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepki geldi. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Çiçek, geri adım atarak köy yolunu satış listesinden çıkardı. Tekeli de geçimini çiftçilik yaparak sağlayan köylüler SABAH'a etkili yayınlarından ötürü teşekkür etti.

28 TAŞINMAZI SATACAK

Öte yandan Çiçek meclisten satış yetkisi aldığı 85 taşınmazdan 28 tanesini satmak için harekete geçti. İçlerinde imarlı arsa, tarla ve zeytinliklerinde olduğu 28 taşınmazın 5 Mart günü belediye encümeni aracılığı ile satılacağı duyuruldu.

İHALE 5 MART'TA

Muhammen bedelleri 1 milyon 410 bin ila 13 milyon 620 bin lira arasında değişen taşınmazların satışından belediye kasasına yaklaşık 169 milyon lira kaynak aktarılacak. İhale açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek.