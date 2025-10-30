SABAH yazdı Tugay geri adım attı: Önce işten attı sonra geri aldı!

Geride kalan 20 aylık belediye başkanlığı süresi boyunca çok sayıda işçiyi önce kapı önüne koyup sonra da geri adım atıp tekrar işe alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yeni bir geri adım daha geldi.

40 İŞÇİYİ ŞİRKETLERİNE İADE ETTİ

Tugay, geçtiğimiz haftalarda İŞKUR aracılığı ile işçilerin örgütlü olduğu sendikaya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık Şirketi İZFAŞ'ta çeşitli birimlerde görev yapan 40 personelin iş akitlerinin sonlandırılacağını bildirdi. Ardından da geçtiğimiz günlerde İZFAŞ'ın çeşitli birimlerinde çalışan 40 personeli şirketlerine iade edip fesih işlemi başlattı.

Bir yandan alıyor bir yandan atıyor! Tugay 40 çalışanı kapı önüne koydu

HABERİMİZ SES GETİRDİ, TUGAY GERİ ADIM ATTI

SABAH, Tugay'ın İZFAŞ'ta altına imza attığı işçi kıyımını 'Bir yandan alıyor bir yandan atıyor' başlığı ile manşetine taşıdı. SABAH'ın haberi büyük ses getirdi. Bu arada Tugay katıldığı eğe belediyeler birliği Ekim ayı toplantısında yaptığı konuşmada "Şartlar uygun olmadığı halde personel almak, istemediğimiz harcamaları yapmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Tugay'ın itiraf niteliğindeki bu açıklaması tepkilerin giderek daha da büyümesine neden oldu.

SABAH'A TEŞEKKÜR

Dün belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının İzmir Şube yöneticileri ile bir araya gelen Tugay, geri adım attı. Tugay İZFAŞ'ta şirketlerine iade edilen 40 işçinin işten çıkarılmayacağını belediyenin başka birimlerinde görevlendirileceklerini söyledi. Tugay'ın açıklamaları şirketlerine iade edilen işçiler ve aileleri arasında büyük sevinçle karşılandı. İşçiler etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti.