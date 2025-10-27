Bir yandan alıyor bir yandan atıyor! Tugay 40 çalışanı kapı önüne koydu

Ege Belediyeler Birliği Ekim Ayı toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay belediyeye personel alımları ile ilgili, "Şartlar uygun olmadığı halde personel almak, istemediğimiz harcamaları yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu. Tugay, bu açıklamaların üzerinden bir hafta bile geçmeden 'yok artık' denecek yeni bir karara imza attı.

40 İŞÇİYİ KAPI ÖNÜNE KOYDU

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ'ın çeşitli birimlerinde görev yapan 40 personeli kapı önüne koydu. İş akitleri fesih edilen işçilere tebligatlar hafta başından itibaren yapılmaya başlandı. İşten çıkarılan işçilerden bazılarının emekliliği gelen personel olduğu öne sürüldü.

ÇOK SAYIDA ÇEVİRMENİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

İçlerinde uluslararası fuarlarda görev yapan çevirmenlerinde olduğu çok sayıda personelin Tugay'ın talimatı ile kapı önüne konması büyük tepki çekti.

PERSONEL FAZLALIĞI VAR DİYOR İŞÇİ ALIYOR

İZFAŞ Yönetiminin geçtiğimiz ay İŞKUR aracılığı ile işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasına 40 işçinin işten çıkarılacağına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. İşten çıkarmalara gerekçe olarak mali sıkıntı gösterildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bir yandan personel giderlerinin fazlalığından yakınıp toplu işten çıkarmalar yaparken diğer yandan belediyeye personel alımına devam etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

SENDİKA RANDEVU TALEP ETTİ

Yaşanan şok gelişme sonrası işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası harekete geçti. Edinilen bilgiye göre sendika, işten çıkarmalarla ilgili görüşmek üzere İZBB Başkanı Cemil Tugay'dan randevu talebinde bulundu. Sendikanın Tugay'la yapacağı görüşme sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ŞİRKETLERİNE İADE ETMİŞTİ

İZBB Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz haftalarda belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan yaklaşık 500 güvenlik görevlisini görev yerlerinden alıp kadrolarını şirketlerine iade etmişti. Personellerin büyük bölümü ücretsiz izne çıkarılırken bir kısmı da belediyenin başka birimlerinde görevlendirilmişti.