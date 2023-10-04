Giriş Tarihi: 4.10.2023 15:02Son Güncelleme: 4.10.2023 15:14
Sabah.com.tr uygulaması yenilendi: Kullanımı şimdi daha kolay ve pratik
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Manşet ve diğer tüm kategorilerdeki haberleri hızlıca ve kolayca okuyabilirsiniz. Haber detay sayfalarında ekranı sağa ve sola kaydırarak sonraki habere geçiş yapabilir veya önceki habere geri dönebilirsiniz.
Türkiye'nin en güçlü köşe yazar kadrosunu bünyesinde barındıran Sabah Gazetesi ile siz de sıcak gündemi yakından takip edebilirsiniz.
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Yaşadığınız şehre ait yerel haberlerden anbean haberdar olabilirsiniz.
Video haberleri izleyebilirsiniz.
Gündem kategorisi üzerinden tüm son dakika ve güncel haberleri ilk olarak siz görebilirsiniz.
Sabah Spor ile maçların canlı anlatımlarını takip edebilir, spor dünyasındaki tüm gelişmeleri okuyabilirsiniz.
Tüm bunların yanı sıra dünya, yaşam, ekonomi, magazin, teknoloji, kadın, sağlık, memurlar, ve sofra kategorilerinden de haberleri okuyabilirsiniz.
Dilediğiniz haberi yıldız işaretine dokunarak favorilere kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu haberlere ulaşmak istediğinizde 'favoriler' sekmesinden görebilirsiniz.
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Push Notification özelliği sayesinde son dakika haberlerini bildirim olarak alabilirsiniz
Namaz Vakitleri sayfası ile il il ezan saatlerine ulaşabilirsiniz.
Sabah Finans ile Borsa, Altın, Döviz, Bitcoin gelişmelerini anlık olarak takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası sayfası üzerinden maçların özel videolarını, özetlerini, gollerini izleyebilir, güncel haberleri okuyabilirsiniz.
Hava Durumu tahminlerine en doğru ve anlık veriler ile ulaşabilir, günlük planlarınızı güncel bilgiler ile yapabilirsiniz.