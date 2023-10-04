Haberler Yaşam Haberleri Sabah.com.tr uygulaması yenilendi: Kullanımı şimdi daha kolay ve pratik
Giriş Tarihi: 4.10.2023 15:02 Son Güncelleme: 4.10.2023 15:14

Sabah.com.tr uygulaması yenilendi: Kullanımı şimdi daha kolay ve pratik

Türkiye'nin en iyi haber sitesi Sabah.com.tr'nin uygulaması yenilendi. Şimdi kullanımı daha kolay, pratik ve hızlı olan Sabah internet haber portalını, yenilenen Android mobil ve tablet uygulamaları ile ister akıllı telefonunuzdan ister tabletinizden ücretsiz takip ederek en güncel/yeni haberleri takip edebilirsiniz.

Sabah.com.tr uygulaması yenilendi: Kullanımı şimdi daha kolay ve pratik

Türkiye ve dünyadan son dakika haberlerini uygulama üzerinden en doğru ve hızlı şekilde okuyabilirsiniz. Gündem, Ekonomi, Spor, Magazin ve Yaşam kategorileri başta olmak üzere sabah.com.tr'ye eklenen tüm sıcak haber ve son dakika gelişmelerinden anbean haberdar olabilir, anlık güncellenen haberler sayfası ve gündeme ilişkin özel başlıklara sabah.com.tr uygulaması ile ulaşabilirsiniz.

SABAH.COM.TR UYGULAMASI YENİLENDİ

Kullanımı şimdi daha kolay, pratik ve hızlı olan bu uygulamayla Sabah yazarlarının günlük ve güncel köşe yazılarını okuyabilirsiniz, günün öne çıkan haber manşetlerini ve gündemdeki diğer önemli detayları tüm son dakika haberleri ile birlikte sıcağı sıcağına takip edebilirsiniz. En yeni videoları ve galerileri görüntüleyebilir, Push Notification özelliği sayesinde güncel gelişmelerden anlık bildirimler ile haberdar olabilirsiniz.

Sabah mobil uygulamasını Android üzerinden indirmek için tıklayın

Sabah mobil uygulamasını IOS üzerinden indirmek için tıklayın

Sabah'ın mobil uygulaması ile;

  • Manşet ve diğer tüm kategorilerdeki haberleri hızlıca ve kolayca okuyabilirsiniz. Haber detay sayfalarında ekranı sağa ve sola kaydırarak sonraki habere geçiş yapabilir veya önceki habere geri dönebilirsiniz.
  • Türkiye'nin en güçlü köşe yazar kadrosunu bünyesinde barındıran Sabah Gazetesi ile siz de sıcak gündemi yakından takip edebilirsiniz.
  • Dilerseniz yazı boyutunu değiştirebilirsiniz.
  • Yaşadığınız şehre ait yerel haberlerden anbean haberdar olabilirsiniz.
  • Video haberleri izleyebilirsiniz.
  • Gündem kategorisi üzerinden tüm son dakika ve güncel haberleri ilk olarak siz görebilirsiniz.
  • Sabah Spor ile maçların canlı anlatımlarını takip edebilir, spor dünyasındaki tüm gelişmeleri okuyabilirsiniz.
  • Tüm bunların yanı sıra dünya, yaşam, ekonomi, magazin, teknoloji, kadın, sağlık, memurlar, ve sofra kategorilerinden de haberleri okuyabilirsiniz.
  • Dilediğiniz haberi yıldız işaretine dokunarak favorilere kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu haberlere ulaşmak istediğinizde 'favoriler' sekmesinden görebilirsiniz.
  • Beğendiğiniz haberleri Facebook, Twitter, Whatsapp veya diğer sosyal medya hesaplarınızdan kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
  • Push Notification özelliği sayesinde son dakika haberlerini bildirim olarak alabilirsiniz
  • Namaz Vakitleri sayfası ile il il ezan saatlerine ulaşabilirsiniz.
  • Sabah Finans ile Borsa, Altın, Döviz, Bitcoin gelişmelerini anlık olarak takip edebilirsiniz.
  • Ziraat Türkiye Kupası sayfası üzerinden maçların özel videolarını, özetlerini, gollerini izleyebilir, güncel haberleri okuyabilirsiniz.
  • Hava Durumu tahminlerine en doğru ve anlık veriler ile ulaşabilir, günlük planlarınızı güncel bilgiler ile yapabilirsiniz.

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Sabah.com.tr uygulaması yenilendi: Kullanımı şimdi daha kolay ve pratik
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