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Giriş Tarihi: 04.11.2026 23:10

Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

Havaların soğumasıyla birlikte sabahları pencerelerde gördüğümüz su damlacıkları (terleme) sadece can sıkıcı bir manzara değil, aynı zamanda sağlığı tehdit eden sinsi bir tehlikenin habercisi. Uzmanlar, camlardaki bu yoğuşmanın evde tehlikeli siyah küf oluşumu için mükemmel bir zemin hazırladığını belirtiyor. Peki camların terlemesi nasıl önlenir ve kullanılmayan odalardaki o büyük hata nedir?

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Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor
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Sonbahar ve kış aylarında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok evde aynı sorun yaşanır: Sırılsıklam olmuş, terlemiş pencere camları. Evin içindeki nemli hava, pencereler gibi soğuk yüzeylere çarptığında yoğuşarak su damlacıklarına dönüşür. Odanın genel nem oranı ideal seviyelerde olsa bile, o an cam kenarındaki alanda nem oranı yüzde 100'e ulaşmıştır.

Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

Yemek pişirmek, duş almak, çamaşır kurutmak ve hatta sadece nefes almak bile evdeki nemi sürekli artırır. Ancak camlarda biriken bu sular masum değildir; zamanla pencere pervazlarında, odaların köşelerinde ve dış duvara yaslanmış mobilyaların arkasında zehirli küf sporlarının üremesi için kusursuz bir bataklığa dönüşür.

Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

CAMLARDAKİ TERLEMEYİ VE KÜFÜ ÖNLEMENİN YOLLARI

Tüketici koruma dernekleri ve iklim uzmanları, evde nemin yüzde 60'ı geçmemesi gerektiğini belirterek küfü önleyecek şu altın kurallara dikkat çekiyor:

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Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

16 Derece Kuralını Unutmayın: En sık yapılan hatalardan biri, kışın tasarruf etmek için kullanılmayan odaların kaloriferini tamamen kapatmaktır. Nemin soğuk duvarlara yapışıp yoğuşmasını önlemek için evdeki tüm odaların (kullanılmasa bile) kış boyunca en az 16 derece sıcaklıkta tutulması şarttır.

Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

Şok Havalandırma Yapın: Pencereleri tüm gün üstten (vasistas) aralamak yerine, günde birkaç kez ardına kadar açarak kısa süreli "şok havalandırma" yapın.

Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

Mobilyaları Duvardan Çekin: Kış aylarında gardırop, yatak veya koltuk gibi büyük eşyaları dış cepheye bakan soğuk duvarlara sıfır yanaştırmayın. Arada birkaç santim boşluk bırakmak, hava sirkülasyonunu sağlayarak arkalarında küf oluşumunu engeller.

Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

KÜF LEKESİ OLUŞTUYSA NE YAPMALI?

Eğer duvarlarda veya cam kenarlarında küf başladıysa, uzmanlar sadece yarım metrekareye kadar olan küçük alanlara kendinizin müdahale etmesini öneriyor. Cam, metal veya plastik gibi pürüzsüz yüzeylerdeki küfü standart bir ev temizleyicisi ve bezle silebilirsiniz. Ancak duvar kağıdı gibi gözenekli yüzeylerde küf varsa, o kağıt mutlaka sökülmeli duvar güçlü temizleyiciler ile silinmelidir.

Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

Silikon derzlere veya koltuk kumaşlarına işleyen küfleri mantar sporlarından tamamen arındırmak neredeyse imkansız olduğu için bu malzemelerin değiştirilmesi en sağlıklı çözümdür. Uzun süre solunan küf sporlarının özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor
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