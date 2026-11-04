Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

Sonbahar ve kış aylarında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok evde aynı sorun yaşanır: Sırılsıklam olmuş, terlemiş pencere camları. Evin içindeki nemli hava, pencereler gibi soğuk yüzeylere çarptığında yoğuşarak su damlacıklarına dönüşür. Odanın genel nem oranı ideal seviyelerde olsa bile, o an cam kenarındaki alanda nem oranı yüzde 100'e ulaşmıştır.
Yemek pişirmek, duş almak, çamaşır kurutmak ve hatta sadece nefes almak bile evdeki nemi sürekli artırır. Ancak camlarda biriken bu sular masum değildir; zamanla pencere pervazlarında, odaların köşelerinde ve dış duvara yaslanmış mobilyaların arkasında zehirli küf sporlarının üremesi için kusursuz bir bataklığa dönüşür.
16 Derece Kuralını Unutmayın: En sık yapılan hatalardan biri, kışın tasarruf etmek için kullanılmayan odaların kaloriferini tamamen kapatmaktır. Nemin soğuk duvarlara yapışıp yoğuşmasını önlemek için evdeki tüm odaların (kullanılmasa bile) kış boyunca en az 16 derece sıcaklıkta tutulması şarttır.
Şok Havalandırma Yapın: Pencereleri tüm gün üstten (vasistas) aralamak yerine, günde birkaç kez ardına kadar açarak kısa süreli "şok havalandırma" yapın.
Mobilyaları Duvardan Çekin: Kış aylarında gardırop, yatak veya koltuk gibi büyük eşyaları dış cepheye bakan soğuk duvarlara sıfır yanaştırmayın. Arada birkaç santim boşluk bırakmak, hava sirkülasyonunu sağlayarak arkalarında küf oluşumunu engeller.
Eğer duvarlarda veya cam kenarlarında küf başladıysa, uzmanlar sadece yarım metrekareye kadar olan küçük alanlara kendinizin müdahale etmesini öneriyor. Cam, metal veya plastik gibi pürüzsüz yüzeylerdeki küfü standart bir ev temizleyicisi ve bezle silebilirsiniz. Ancak duvar kağıdı gibi gözenekli yüzeylerde küf varsa, o kağıt mutlaka sökülmeli duvar güçlü temizleyiciler ile silinmelidir.
Silikon derzlere veya koltuk kumaşlarına işleyen küfleri mantar sporlarından tamamen arındırmak neredeyse imkansız olduğu için bu malzemelerin değiştirilmesi en sağlıklı çözümdür. Uzun süre solunan küf sporlarının özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır.