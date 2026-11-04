Sabahları camlarda su damlaları görüyorsanız dikkat! O terleme aslında evinizi çürütüyor

KÜF LEKESİ OLUŞTUYSA NE YAPMALI?

Eğer duvarlarda veya cam kenarlarında küf başladıysa, uzmanlar sadece yarım metrekareye kadar olan küçük alanlara kendinizin müdahale etmesini öneriyor. Cam, metal veya plastik gibi pürüzsüz yüzeylerdeki küfü standart bir ev temizleyicisi ve bezle silebilirsiniz. Ancak duvar kağıdı gibi gözenekli yüzeylerde küf varsa, o kağıt mutlaka sökülmeli duvar güçlü temizleyiciler ile silinmelidir.