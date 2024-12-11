SABAH’tan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’e ziyaret

İskenderun Kaymakamı iken 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Kırşehir Valiliğine atanan Murat Sefa Demiryürek'e, hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Turkuvaz Medya Grubu İdari İşler Genel Müdürü Yaşar Dahil, Vali Demiryürek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatöre Abdurrahman Şimşek, Vali Demiryürek'e, yeni görevinde başarılar diledi. Vali Demiryürek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Ahiliğin başkenti, âşıklar ve ozanlar diyarı, tarih ve kültür şehri, ilim ve irfan önderlerinin memleketi Kırşehir'e Vali olarak atanmaktan çok büyük onur duyuyorum. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim" dedi.