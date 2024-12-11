Haberler Yaşam Haberleri SABAH’tan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’e ziyaret
Giriş Tarihi: 11.12.2024 13:18

SABAH’tan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’e ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Kırşehir Valiliği’ne atanan Vali Murat Sefa Demiryürek’e Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Turkuvaz Medya Grubu İdari İşler Genel Müdürü Yaşar Dahil, hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
SABAH’tan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’e ziyaret

İskenderun Kaymakamı iken 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Kırşehir Valiliğine atanan Murat Sefa Demiryürek'e, hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Turkuvaz Medya Grubu İdari İşler Genel Müdürü Yaşar Dahil, Vali Demiryürek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatöre Abdurrahman Şimşek, Vali Demiryürek'e, yeni görevinde başarılar diledi. Vali Demiryürek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Ahiliğin başkenti, âşıklar ve ozanlar diyarı, tarih ve kültür şehri, ilim ve irfan önderlerinin memleketi Kırşehir'e Vali olarak atanmaktan çok büyük onur duyuyorum. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH’tan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’e ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA