SABAH’tan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ziyaret

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son 4 ay içerisinde terör örgütlerine büyük darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle birlikte PKK, DHKP-C, MLK-P, FETÖ ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 1024 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 422 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son dönemde önemli operasyonlara imza attı. Ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Akın Gürlek, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunu ayırdı. Can Tuncay'ın Başsavcı vekilliğini yaptığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör, Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile birlikte terör örgütlerine yönelik birçok operasyon gerçekleştirdi.

SABAH'TAN AKIN GÜRLEK'E ZİYARET

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.