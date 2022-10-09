Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU

Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır.

Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?