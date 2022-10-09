Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Şaban Oğlu Şaban filmi, bu akşam saat 21:45'te Show TV ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği film, Şaban ve Ramazan'ın askerlik döneminden sonra yaşadıkları komik olayları ele alıyor. Sinemaseverler, her izlendiğinde kahkahaya boğan filmin konusunu, oyuncularını ve çekildiği yerleri merak ediyor. Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi, kaç yılında? Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Şaban Oğlu Şaban filmi ile ilgili merak edilenler…
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği Şaban Oğlu Şaban filmi, 1977 yılında Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU
Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır.
Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI
Yeşilçam sinemasının en eğlenceli yapıtlarından biri olan film özellikle içerisindeki kült karakterlerle, kült komedi filmlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır.
Şaban - Kemal Sunal
Ramazan - Halit Akçatepe
Hüsamettin - Şener Şen
Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit
Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe
Safinaz - Ayşen Gruda
Nigar - Ayben Erman
Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez
Selma - Sevda Aktolga
Binnaz - Sevil Üstekin
Yunus Kaptan - Şevket Altuğ
Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten
Neşet - Necdet Yakın
Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce
Eşref'in adamı - Tevfik Şen
Polis - Ergin Orbey