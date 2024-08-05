Sabıkalı vadiye seyir terası yapılacak

Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin eşsiz manzarasını görmek için yaklaşık 300-350 metre yüksekliğindeki kayalıklara çıkan yerli ve yabancı tatilciler düşme tehlikesine aldırmadan özçekim yapıyor. Yol seviyesinden yaklaşık 50 metre aşağıya kadar inilebilen, hiçbir önlemin bulunmadığı uçurum kenarına kadar gelen turistler, düşme tehlikesine aldırmıyor.Daha önce 19 Haziran 2018'de Hakan Aysal, ferdi kaza sigortasını alabilmek için 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan atarak öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılında tutuklanmıştı. 2 ay önce de 45 yaşındaki Abdullah Kaynak Kelebekler Vadisi'nden atlayarak hayatına son vermişti. Son olarak önceki gün Kelebekler Vadisi'ne gelen Gülsimay Yılmaz (22), manzarayı seyretmek için çıktığı kayalıklardan düşerek öldü.SABAH geçtiğimiz günlerde Kelebekler Vadisi'ne güvenli seyir terası yapılması konusunda haber yapmıştı. Gülsimay Yılmaz'ın ölümü üzerine söz konusu bölgeye önlem alınmasını belirten vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bölgeye seyir terası yapılmasını isteyen vatandaşlar paylaşımlarda, "Oraya neden bir önlem alınmıyor acaba. Daha kaç kişinin ölmesi gerek? Madem insanlar burayı seviyor, fotoğraf çekmek için geliyor, çok mu zor orada teras yapmak. Uçurum olan her tarafı bariyerle kapatılmalı, sadece cam platform yapılsa, güvenlikli yer haline getirilir. O zaman daha iyi olur" ifadelerini kullandı.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, söz konusu bölgede güvenli seyir terası yapılacağını bildirdi. Başkan Aras, "Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasının güvenle seyredilmesi için harekete geçiyoruz. Her yıl yaşanan üzücü kazaları önlemek adına, kayalıkların bulunduğu bölgeye güvenli bir seyir terası inşa edilmesi için gerekli talimatları verdim. Doğayı koruyarak ve güvenliği ön planda tutarak herkes için daha keyifli bir ziyaret sunacağız" dedi.