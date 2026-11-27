Evdeki her eşyanın yalnızca bir kullanım alanı olduğunu düşünüyorsanız bu fikir sizi şaşırtabilir. Lavabo kenarında duran sabunluklar, artık yatak odasında da kendine yer buluyor. Özellikle küçük eşyaları tek bir noktada toplamak isteyenler için hem pratik hem de dekoratif bir çözüm sunuyor.