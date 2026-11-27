SAÇ UÇLARINI KÖPÜKLE OVALAMAYA GEREK YOK

Saçın en eski ve hassas bölümü uçları olduğu için şampuanla uzun uzun ovalamak kuruluğu artırabiliyor. Üstelik saç boylarını ayrıca köpürtmek çoğu zaman gerekli değil. Durulama sırasında yukarıdan aşağıya akan şampuanlı su, saçın geri kalanının temizlenmesine de yardımcı oluyor.