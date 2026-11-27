Duştan çıkınca saçlarınız tertemiz olsa bile uçları sertleşiyor, tararken birbirine dolanıyorsa sebebi yıkama şekliniz. Çünkü saç diplerinin ihtiyaç duyduğu temizlikle uçların ihtiyaç duyduğu bakım aynı değil. Uzmanların önerdiği küçük bir değişiklik sayesinde saçınızı temizlerken uçlarını gereksiz yere kurutmanın önüne geçebilirsiniz.
Saçlarımız temizlensin diye şampuanı diplerden uçlara kadar dağıtıyoruz. Oysa uzmanlara göre asıl temizlenmesi gereken yer saç derisi. Gün boyunca biriken yağ, ter ve şekillendirici kalıntıları bu bölgede toplandığı için şampuanı özellikle saç diplerine uygulamak gerekiyor.
Saçın en eski ve hassas bölümü uçları olduğu için şampuanla uzun uzun ovalamak kuruluğu artırabiliyor. Üstelik saç boylarını ayrıca köpürtmek çoğu zaman gerekli değil. Durulama sırasında yukarıdan aşağıya akan şampuanlı su, saçın geri kalanının temizlenmesine de yardımcı oluyor.
Şampuan saç derisini temizlerken saç kreminin görevi boyları ve uçları yumuşatmak. Bu nedenle kremi genellikle saçın orta kısımlarından uçlarına doğru uygulamak öneriliyor. Yoğun kremleri diplere sürmek ise gereksiz ağırlık hissi oluşturabiliyor.
Sıcak suyla uzun uzun duş almak keyifli olsa da saçlar için aynı şeyi söylemek zor. Çok sıcak su, saçın doğal yağlarını uzaklaştırarak kuruluğu arttırıyor. Uzmanlar bu yüzden saç yıkarken ılık su kullanılmasını, son durulamada ise biraz daha serin su tercih edilebileceğini belirtiyor.
Duştan çıkar çıkmaz saçları havlunun arasında hızla ovalıyorsanız bu alışkanlığı değiştirmekte fayda var. Islak saç telleri sürtünmeye karşı daha hassas olduğu için sert kurulama kabarmaya, dolaşmaya ve kırılmaya yol açar. Bunun yerine fazla suyu havluyla nazikçe almak yeterli.
Saçları tararken de acele etmemek gerekiyor. Özellikle birbirine dolanmış tutamları sertçe çekmek yerine geniş dişli bir tarak kullanabilirsiniz. Saç kremi uygulandıktan sonra nazikçe açılan düğümler, yıkama sonrasında yaşanan kopmaları azaltmaya yardımcı olabiliyor.
Uzmanlar, saçları mümkün olduğunca gevşek toplamayı ve sert lastikler yerine kumaş kaplı tokaları tercih etmeyi öneriyor. Böylece saç tellerindeki sürtünme ve gerilim azaltılabiliyor.
Gece duş aldıktan sonra saçlar tam kurumadan yatağa girmek de dikkat edilmesi gereken alışkanlıklardan biri. Islak saçlar yastığa sürtündükçe daha kolay kırılabiliyor. Saçların kurumasını beklemek ve saten ya da ipek yastık kılıfı kullanmak, gece boyunca oluşan sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olabiliyor.