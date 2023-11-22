Haberler Yaşam Haberleri “Saçın çok güzelmiş” kavgasına soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:45 Son Güncelleme: 22.11.2023 15:48

“Saçın çok güzelmiş” kavgasına soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de, bir okulda yaşanan ve kayıt altına alınan kız öğrencileri kavgası, izleyenleri şoke etti. Görüntülerin bir sosyal medya hesabı ve yerel internet gazetesinde yayınlanması ile birlikte hem emniyet hem de milli eğitim müdürlüğü soruşturma başlattı.

ABBAS ÇAKAR
“Saçın çok güzelmiş” kavgasına soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Derince İlçesinde eğitim veren Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, 9'uncu sınıfta arkadaş oldukları öğrenilen öğrenciler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G. isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırmaya başladı. Sınıf arkadaşını yere yatıran ve önce tokat, ardından da yüzüne diz ile vuran B.G. öfkesini alamadı. Yerde acılar içinde kıvranan ve ağlayan arkadaşına "Saçın çok güzelmiş" dedikten hemen sonra karın boşluğuna bir tekme daha attı. Araya giren diğer öğrenciler kavgayı ayırırken, o anlar ise bir başka öğrenci tarafından anbean kayıt altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, sabah saatleride "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" iddiası ile olaya karışan B.G. ile 2 arkadaşını ifadelerine başvurmak için gözaltına aldı. Öte yandan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'de hem olaya karışan öğrenciler hem de olayı gizlemeye çalıştıkları ileri sürülen okul idarecileri hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Vali Yavuz o görüntülere "Kabul edilmez" dedi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, kent gündemine oturan olayla ilgili bir paylaşımda bulundu. Yavuz, yapmış olduğu paylaşımda, "Derince İlçemizde bir okulda meydana gelen akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış. Fail polis ekipleri tarafından alınmıştır. İlim irfan yuvalarımız olan eğitim kurumlarında bu tür şiddet olaylarının meydana gelmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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“Saçın çok güzelmiş” kavgasına soruşturma başlatıldı
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