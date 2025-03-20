Haberler Yaşam Haberleri Sadaka kutusunu çalan sabıkalı hırsız adli kontrol şartı ile serbest
Giriş Tarihi: 20.3.2025 10:25 Son Güncelleme: 20.3.2025 10:30

Sadaka kutusunu çalan sabıkalı hırsız adli kontrol şartı ile serbest

Karabük‘te iş yerinden para ve sadaka kutusu çalan sabıkalı hırsız Ö.E. polisin detaylı çalışması çalışması sonucu yakalanırken, 31 suç kaydı olmasına rağmen mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Sadaka kutusunu çalan sabıkalı hırsız adli kontrol şartı ile serbest

Bir okuldan güvenlik kamerası ile iş yerinden para ve sadaka kurusu çalan 2 ayrı hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin detaylı çalışması sonucu yakalandı. Her 2 hırsız çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Bir hırsızın 5, diğer hırsızın ise 31 suç kaydı olduğu belirtildi. Okuldan güvenlik kamerasını çalan kişinin M.B isimli kişi olduğu Hırsızlık Büro Amirliğinin detaylı çalışması sonucu tespit edildi. 5 suç kaydı dosyası olan M.B çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan bir işyerinden 500 Tl ve Sadaka kutusunu çalan kişinin yapılan titiz ve detaylı çalışma sonunda Ö.E olduğu tespit edilirken, yapılan operasyon ile yakalandı. Ö.E de çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü "Şehrimizde vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine, vatandaşlarımızın canına ve malına zarar veren faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız ve mücadelemiz durmaksızın devam edecektir" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadaka kutusunu çalan sabıkalı hırsız adli kontrol şartı ile serbest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz