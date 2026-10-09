Sadece 2000 öncesi doğanlar hatırlar: Bu 10 nostaljik eşyadan kaçını biliyorsunuz?

Ev telefonlarının çevirmeli olduğu, müziğin kaset kalemle sarılarak dinlendiği ve fotoğrafların banyo ettirilmek üzere günlerce heyecanla beklendiği o dönemler, geride bıraktığı nesnelerle hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.
İşte çoğumuzun adını bile bilmediği 10 nostaljik eşya:
Günümüzde hala bazı hastanelerde olsa da eskisi gibi bir kullanım alanına sahip değil. Bugün mesaj iletimi yerine laboratuvar örnekleri, röntgen filmleri ve numuneler bu tüpler yardımıyla iletiliyor.
Teyp Kafası Temizleme Kaseti
İçinde müzik bulunmayan bu kasetler, kasetçaların ses kalitesini korumak için kullanılırdı. Kasetin içindeki özel mekanizma, teyp kafasını temizleyerek cızırtıyı ve ses bozulmalarını azaltırdı.
Düzenli müzik dinleyenlerin çekmecesinde mutlaka bir tane bulunurdu.
Daktilo Silgisi
Normal silgi değil. Ortasında sert bir fırçası bulunan bu özel silgi, daktiloda yapılan yazım hatalarını düzeltmek için kullanılırdı.
Hata yapılan harfin üzeri dikkatlice silinir, ardından doğru harf yeniden yazılırdı. Bilgisayarlardaki "geri al" tuşundan çok önce, en büyük kurtarıcı buydu.
Telex Makinesi
Faks ve e-postadan önce kurumlar arasında yazılı mesaj göndermenin yollarından biriydi. Daktiloya benzeyen klavyesi ve tıpkı telefon gibi kendine ait bir numarası vardı. Karşı tarafın teleks numarası aranır, gönderilmek istenen mesaj klavyeden yazılır ve bilgiler telefon hattı üzerinden karşıdaki cihaza iletilirdi.
Mesaj, dakikada 45,5 bit hızla karşı tarafta bulunan şaryodan kâğıda dökülür ve böylece kurumlar arasında yazılı iletişim sağlanırdı.
Çevirmeli Telefon
Aslında vintage akımının başlıca objelerinden biri olduğu için 30 yaş altında da tanınan bir eşya. Ancak bizzat kullanan genç sayısı oldukça azdır…
Bu telefonlarda numara çevirmek sabır isterdi. Yanlış bir rakam tuşlandığında baştan başlamak gerekirdi. Ev telefonunun başında uzun sohbetlerin yaşandığı yılların simgelerinden biri oldu.
Özellikle uzun numaraları çevirmek zaman alır, parmağın çevirmeyi tamamlayan mekanizmayı beklemesi gerekirdi.
Teksir Makinesi
Fotokopi öncesinin çoğaltma makinesi olan teksir, özellikle okullarda ve kamu kurumlarında yaygın olarak kullanılırdı.
Sınav kağıtları çoğunlukla mor mürekkeple basılır, sayfaların kendine özgü keskin bir alkol kokusu olurdu.
Mektup Mührü (Mumlu Mühür)
Özellikle önemli mektupların ve davetiyelerin zarflarını kapatmak için kullanılan mumlu mühür, hem güvenlik hem de prestij göstergesiydi.
Eritilen mumun üzerine metal mühür bastırılarak kişiye özel bir iz bırakılırdı. Günümüzde ise daha çok dekoratif ve hobi amaçlı tercih ediliyor.
Delikli Bilgisayar Kartı (Punch Card)
İlk bilgisayar sistemlerinde veri girişi ve programlama için kullanılan delikli kartlar, üzerinde açılan küçük deliklerle bilgiyi saklardı.
Tek bir kartın zarar görmesi bile işlemin yeniden yapılmasına neden olabiliyordu. Türkiye'de özellikle üniversiteler, bankalar ve büyük kamu kurumlarında uzun yıllar kullanıldı.
Fotoğraf Negatif Kutusu
Fotoğraf makinesindeki film banyo edildikten sonra ortaya çıkan negatifler, genellikle küçük plastik kutuların içinde saklanırdı.
Üzerinde filmin numarası ya da fotoğrafçının verdiği etiket bulunur, önemli fotoğrafların negatifleri yıllarca bu kutularda korunurdu. Bugün o küçücük kutunun ne işe yaradığını bile bilmeyenler var.
Telefon Sekreteri Kayıt Diski
Kasetli telesekreterlerin ardından bazı telefon sekreterlerinde gelen mesajları kaydetmek için küçük optik diskler kullanılmaya başlanmıştı.
Arayan kişinin bıraktığı sesli mesajlar bu disklere kaydedilir, böylece telefonun başında olmadan mesajlar dinlenebilirdi. Bugünün sesli mesaj sistemleri ve bulut tabanlı telesekreterlerinden önceki ilginç çözümlerden biriydi.