Sadece 4 alışkanlığını değiştirerek 50 kilo verdi! Üstelik diyet yapmadan...

Yaklaşık 50 kilo vermeyi başaran Kiah Twisselman verdiği eğitimlerle kilo vermek isteyenlere destek oluyor. Bright Side'a başarı hikayesini anlatan Kiah, başarmasının %100 iradesiyle alakalı olduğunu vurguladı. Kilo verme sürecinde 25 yaşında olan Twisselman, çocukluğundan beri kilo vermeyle mücadele ediyordu. Anne babası da aynı sorunu yaşıyordu.
Bazen değişmesinin ve kilo vermesinin imkansız olduğunu ve hayatının geri kalanında fazla kilolu kalacağını düşünüyordu. Ayrıca aile geçmişi nedeniyle diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğunun farkındaydı. Yine de bu konuda bir şey yapabileceğinden emin değildi. Üstelik kilosundan dolayı hayatında yapmak istediği sıradan şeylerle uğraşmak onun için çok zorlayıcıydı. "Kilom beni hem fiziksel hem de zihinsel olarak birçok yönden durdurdu. Rahatlığımla saklanabilir ve arkadaşlarımla ve ailemle göle ya da plaja gitmek gibi hoşuma giden şeyleri yapmamayı seçebilirdim çünkü mayo giyerken görülmekten utanıyordum" dedi.
Kiah'ın yaşam tarzını değiştirmek ve kilo vermek istemesine neden olan olay, Kentucky'den Arizona'ya giden bir uçakta yaşandı. Koltuğa oturduğunda artık oraya sığmadığını fark etti. Kemeri güvenli bir şekilde takabildiğinden emin olmak için emniyet kemeri uzatıcısı bile talep etmek zorunda kaldı. Ama tesadüfen yanında Rachel Hollis'in Kız, Yüzünü Yıka kitabını taşıyordu . Kiah'ı hayatında bir değişiklik yapması için ihtiyaç duyduğu uyandırma çağrısı olarak etkileyen şey Hollis'in kitabıydı. Ayrıca bunu başarmanın %100 kendi iradesine bağlı olduğunu anlamasına da yol açtı.
O zamanlar 25 yaşında olan Twisselman, kendini mağdur etmeyi bırakmanın ve kendi eylemlerinin sorumluluğunu almanın zamanının geldiğini hissetti. "Koşullarımın kurbanı olmayı bırakıp kararlarımı sahiplenmenin zamanının geldiğini biliyordum, böylece kendim için gerçekten istediğim hayatı inşa edebilirdim" dedi. Kiah'ın 50 kiloya yakın zayıflaması bir yılını aldı.
Kiah, bazı haftalarda diğerlerinden daha fazla kilo verdiğini, bazılarında hiçbir şey kaybetmediğini, hatta bazı haftalarda biraz kilo aldığını söyledi. Bu nedenle, her hafta elde edilen sonuçlar ne olursa olsun, yalnızca olumlu tutumu sürdürmenin önemli olduğunu söyledi. Bu, tüm engellerin aşılabileceğini hatırlamanın bir yoludur. Ayrıca bu kadar fedakarlık yaptığınızın "neden"ine odaklanmak, işler yolunda gitmese bile motivasyonunuzu kaybetmemeniz gerektiğini hatırlamanın anahtarıdır.
Kiah, "Vazgeçmek istediğimi hissettiğim birçok an oldu. Bu yolculuk sırasında en dibe vuran anlardan birine ulaşmak çok cesaret kırıcı olabilir, örneğin çok çalıştığınız sonuçları göremediğiniz zamanlar gibi. Hayallerimi gerçekleştirmenin fedakarlığa değeceğini kendime hatırlatmak zorunda kaldım ve ne kadar uzun sürerse sürsün her şeyi çözmeye karar verdim," dedi.
BUNLAR KİAH'IN HAYATINI DEĞİŞTİREN 4 GÜNLÜK ALIŞKANLIK:
İnsanlar Kiah'nın öncesi ve sonrası fotoğraflarına baktıklarında onun fiziksel dönüşümünden etkileniyorlar. Ancak kilo vermesi gerçekten dikkat çekici olsa da en büyük dönüşümün aslında zihninde gerçekleştiğini, bu yolculuğun onun ruh hali ve dünyaya bakış açısındaki değişimle başladığını söyledi.
"Bu sağlık yolculuğunun en önemli kısmı zihinsel kısmıydı... Kilo vermek için eski halimden nefret etmekle ilgili değildi, bunun yerine dışarı çıkıp zor şeyleri yapacak kadar kendimi sevmekle ilgiliydi" dedi.