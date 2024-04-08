Sadece 4 alışkanlığını değiştirerek 50 kilo verdi! Üstelik diyet yapmadan...

O zamanlar 25 yaşında olan Twisselman, kendini mağdur etmeyi bırakmanın ve kendi eylemlerinin sorumluluğunu almanın zamanının geldiğini hissetti. "Koşullarımın kurbanı olmayı bırakıp kararlarımı sahiplenmenin zamanının geldiğini biliyordum, böylece kendim için gerçekten istediğim hayatı inşa edebilirdim" dedi. Kiah'ın 50 kiloya yakın zayıflaması bir yılını aldı.

Kiah, bazı haftalarda diğerlerinden daha fazla kilo verdiğini, bazılarında hiçbir şey kaybetmediğini, hatta bazı haftalarda biraz kilo aldığını söyledi. Bu nedenle, her hafta elde edilen sonuçlar ne olursa olsun, yalnızca olumlu tutumu sürdürmenin önemli olduğunu söyledi. Bu, tüm engellerin aşılabileceğini hatırlamanın bir yoludur. Ayrıca bu kadar fedakarlık yaptığınızın "neden"ine odaklanmak, işler yolunda gitmese bile motivasyonunuzu kaybetmemeniz gerektiğini hatırlamanın anahtarıdır.