Sadece bulaşık makinesinde kullanılmıyor! Temizlikte ezber bozan parlatıcı mucizesi

Banyo için ayrı, mutfak için ayrı, fırın veya zemin için ayrı temizleyiciler almaktan yoruldunuz mu? Çoğumuzun evinde hangi deterjanın tam olarak ne işe yaradığını unuttuğumuz bir temizlik dolabı bulunur. Ancak hemen herkesin mutfağında duran bir ürün, aslında tüm bu karmaşayı bitirecek çok yönlü bir mucizedir: Bulaşık makinesi parlatıcısı.