Sadrazam’ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı

MİLYONLUK MİRAS ÜÇ KUZENE KALDI

1914'te İtalya'da vefat eden Sadrazam Avonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın kızı Hatice Seniye, General Halil Sedes ile evlendi . 1941'de vefat eden Hatice Seniye'nin günümüzdeki mirasçıları ise torunları olan ikiz kız kardeş A.Y. ve E.S. oldu. Avonyalı'nın soyunu devam ettiren bir diğer isim olan ve 1971'de yaşamını yitiren Celalettin Paşa'nın günümüzdeki mirasçısı ise O.V. oldu.