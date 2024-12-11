Şafak vakti FETÖ operasyonu: 4’ü kadın 14 kişi gözaltına alındı

Adana İstanbul ve Manisa'da terör örgütü FETÖ'yü diri tutmak için Almanya'dan örgüte para aktarıldığı iddiası üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başattı.

YURT DIŞINDAN GELEN PARALAR

Savcılığın talimatı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis, yurtdışından örgüte aktarılan paraların elebaşı M.K. tarafından örgüt mensuplarına kuryeler aracılığıyla dağıtıldığı tespit edildi. Söz konusu zanlılar, 1 yılı aşkın süredir teknik ve fiziki olarak takip edildi.

DÖVİZ, LEVHA ALTIN

Gerekli delilleri toplayan ekipler şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Şok baskında 4'ü kadın 14 kişi gözaltın alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramda 30 cep telefonu, hatsız telefonlar, yüklü miktarda döviz, levha altın, çeşitli örgütsel dokümanlar, 12 laptop, 2 sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

EDİRNE'DEN AVRUPA'YA

Gözaltına alınan zanlılar sorgulamak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler arasındaki karı koca olan S.T. ile H.T.'nin önce Edirne'ye oradan da Avrupa'ya gitmek için sahte Belçika kimliği bastığı ileri sürüldü. Zanlıların, emniyetteki sorguları sürüyor.