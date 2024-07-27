Haberler Yaşam Haberleri Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.7.2024 15:53

Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz (47), solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti

Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı. Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA