Sağanak hayatı felç etti | Meteoroloji uyarmıştı: Bodrum ve Muğla’ya çok şiddetli vurdu!

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlattı. Araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi.