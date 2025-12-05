Haberler Yaşam Haberleri Sağanak hayatı felç etti | Meteoroloji uyarmıştı: Bodrum ve Muğla’ya çok şiddetli vurdu!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 11:01 Son Güncelleme: 5.12.2025 11:09

Sağanak hayatı felç etti | Meteoroloji uyarmıştı: Bodrum ve Muğla’ya çok şiddetli vurdu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA Yaşam
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlattı. Araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi.

GÜN İÇİNDE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağmurun gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

