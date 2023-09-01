Sağanak sanayi sitesini vurdu! Her yer köpürdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tahminler doğrultusunda, Kocaeli için önceki akşam sarı kod uyarısında bulunuldu. İl genelinde beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde farklı ilçelerde etkili olurken, yağışın hayatı olumsuz etkilediği noktalarından birisi de İzmit Sanayi Sitesi oldu.

GÖLETLER OLUŞTU

Etkili olan yağış nedeniyle bir çok iş yerinde su baskını yaşandığı bildirilirken, site içerisinde yer alan cadde ve sokakların pek çoğunda göletler oluştu. Araç ve yayaların zor anlar yaşadığı sağanak ile mücadele devam ediyor.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan Sanayi Sitesi'nin yanında bulunan Sanayi Mahallesi 'nde yağışla birlikte ilginç bir manzara ortaya çıktı. Mahallenin bütün cadde ve sokakları beyaz köpükle kaplandı. Şaşırtıcı olay pek çok vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Bölge sakinleri yaşanan bu olayın araştırılmasını istedi.