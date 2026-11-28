Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Kuzeybatı kesimlerde ise bulutluluk artacak. Trakya, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli çevreleri ile Muğla kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların özellikle Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

RÜZGAR 90 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Marmara Bölgesi'nde asıl tehlikenin akşam saatlerinden sonra etkisini göstermesi bekleniyor. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın kuvvetlenerek kısa süreli fırtınaya dönüşeceği, hızının saatte 50 ila 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların özellikle akşam saatlerinde tedbirli olması istendi.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Özellikle Marmara'da akşam saatlerinden itibaren yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.