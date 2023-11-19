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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Sağanak vurdu fırtına kapıda

Yurtta etkili olan kuvvetli yağışa İstanbul yine hazırlıksız bir şekilde yakalandı. Yollar göle döndü, taşkınlar yaşandı. Vali Gül, bugün de devam edecek yağış ve beklenen fırtınaya karşı uyardı

Sağanak vurdu fırtına kapıda
Balkanlardan gelen sağanak yağış, yurdun büyük bölümünde etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve AKOM'un tüm uyarılarına rağmen yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmur suyu tahliye kanallarının tıkalı olması nedeniyle sağanak yağışta kentin birçok noktasında su taşkınları yaşandı.



KAPALI PAZARI SU BASTI
İstanbul'da oldukça etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece'de kapalı pazar yerini su bastı. Maltepe'deki Altıntepe alt geçidi de yağış nedeniyle suyla doldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik nedeniyle alt geçit araç geçişine kapatıldı. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'taki bir binanın bahçe istinat duvarı çöktü. Kent genelinde belediye ve iffaiye ekiplerine yüzlerce su baskını ihbarı yapıldı. Sağanak nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar metro ile metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.



Yağış nedeniyle sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentte, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı noktalarında yer yer trafik yavaşladı. Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı olumsuz hava koşulları yüzünden kapatıldı İstanbul Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde hava muhalefeti nedeniyle birçok seferler iptal oldu. Olumsuz hava koşullarından dolayı THY dün ve bugünkü 154, Pegasus Hava Yolları ise 82 seferini iptal etti.



FIRTINA UYARISI
Bugün de yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 41 il için turuncu, 31 il için de sarı uyarı verdi. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba-baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada 90-110 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtına nedeniyle İstanbulluları uyardı.

Barış SAVAŞ - Mustafa KAYA - Ertan GÜRCANER - Muharrem DOĞANTEZ - Hayrettin ŞAŞMAZ - Mikail ZEYBEK - Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH

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Sağanak vurdu fırtına kapıda
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