Sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Marmara'da Kocaeli ve Sakarya dışında kalan iller, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümüyle Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Karadeniz'de ise Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da Ardahan ve Iğdır dışında kalan bölgelerde de sağanak etkili olacak.

13 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde, ayrıca Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da önümüzdeki beş gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışlı bölgelerde sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması uyarısı yaptı.