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Giriş Tarihi: 18.10.2026 00:55

Sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oldu! Araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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AA Yaşam
Sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oldu! Araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Şile'de, Yeşilvadi Caddesi'nde seyreden araç su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.

Caddedeki trafik akışı tamamen dururken araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Pendik'te, Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bir apartmanın bulunduğu bölgede yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Ekiplerin inceleme yaptığı binada oturanların tedbiren tahliyesine başlandı.

Göçbeyli Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla zorlukla ilerledi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANADOLU YAKASI #ŞİLE #İSTANBUL #PENDİK

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Sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oldu! Araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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