Sağanak yağış bir can daha aldı! Beykoz’da okul inşaatında kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ve UMKE sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kuyudan çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör