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Giriş Tarihi: 14.1.2025 01:06

Sağanak yağış Kırıkkale’de zincirleme kazaya neden oldu

Kırıkkale’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, zincirleme trafik kazasına yol açtı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, Kırıkkale-Ankara karayolunun Kırıkkale istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sağanak yağış Kırıkkale’de zincirleme kazaya neden oldu

43 ilin kesişim noktası olan Kırıkkale'de sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolunda görüş mesafesinin azalması ve zeminin kayganlaşması nedeniyle minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yolun tamamen trafiğe açılması için ekipler yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Sağanak yağış Kırıkkale’de zincirleme kazaya neden oldu
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